Egan Bernal aseguró que Daniel Felipe Martínez salvó el año para los ciclistas colombianos

El título del Giro de Italia 2021 que consiguió Egan Bernal, seguramente no hubiera sido posible, si no hubiera estado Daniel Felipe Martínez para socorrerlo cuando parecía que la carrera se le escapaba de las manos. Ahora, Egan elogió al actual corredor del Red Bull-Bora-Hansgrohe, e incluso, fue específico al decir que ‘Dani’ salvó la temporada para los corredores de nuestro país con ese subcampeonato en el Giro de Italia 2024.

Durante una entrevista con Publimetro Colombia, Bernal recordó cuando compartió equipo con Martínez y demostró que conformaron una amistad que se mantendrá por mucho tiempo más allá de las bicicletas:

“Aunque no nos hablemos todos los días, somos amigos y estamos el uno para el otro. Para mí, Dani salvó la temporada del ciclismo colombiano. Si él no hubiera estado, hubiera sido una temporada muy mala, así que ese podio en el Giro es muy valioso. Además, en una carrera en la que él me ayudó a mí para ganar. Yo creo que la mayoría de personas que siguen el ciclismo, se van a acordar ese día, ese gesto que Dani me hace para no perder la carrera y ahora verlo triunfar es algo muy bacano. Cuando uno es joven solo quiere ganar, pero en este punto se alegra por las victorias de otros colombianos”.

De igual manera, Egan Arley trajo a colación el equipo Ineos, que fue donde se conocieron, y además, lograron hitos importantes para la historia del ciclismo de nuestro país:

“El Tour es el Tour y cuando uno gana una carrera de esas, el respeto es muy grande. Gracias a Dios me han respetado bastante, me siguen apoyando y tienen mucha confianza en mí, me siguen motivando y por eso sigo montando en bicicleta, porque me siento muy bien con ellos”.