“Fue un accidente”, Vélez maquilló las rechiflas a Jesurún y de paso sentenció a Petro

Carlos Antonio Vélez no dejó pasar por alto la referencia que el presidente Gustavo Petro hizo a las rechiflas que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, recibió en el estadio El Campín junto a Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) en el marco de la final del Mundial sub-20 femenino.

Durante los actos de premiación, cada que las pantallas gigantes enfocaban a alguno de los dirigentes del fútbol, los mismos recibían la rechifla sonora de parte de los asistentes.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, replicó lo sucedido con un mensaje de advertencia al Ministerio del Deporte: “A propósito de los engaños. Ya es hora que la gente del común pueda ver su selección colombiana de fútbol en los estadios. Pilas @MinDeporteCol”.

Carlos Antonio Vélez respondió a Petro por rechiflas a Jesurún

Ese tema puntual fue tocado por el periodista deportivo que en su programa radial advirtió al presidente de Colombia al que le dijo que no se preocupe por esas situaciones y que no puede modificar nada referente a la Selección.

“Le informo al gobernante actual que tenemos (Gustavo Petro) que la Selección está jugando porque parece que él no se hubiera dado cuenta y que el pueblo la ve cada que sale al campo en el Metropolitano lleno hasta las banderas, además en RCN y en Caracol Televisión”, le manifestó de entrada.

Añadiendo que “La Selección la ve el pueblo, no hay necesidad de invocar al Ministro del Deporte. No, eso ya está y le quiero contar que los gobiernos no se pueden meter en el tema fútbol porque es una empresa privada y si algún gobierno se mete en tema de Selecciones o de Federaciones, le cortan el chorro y lo sacan sin que se les caiga un pelo. Si al pueblo le quitan su Selección, ahí sí se cae todo a pedazos”.

Vélez sobre rechiflas a Jesurún

“Le digo que no se preocupe que nadie le va a quitar el primer lugar en rechiflas en los estadios. Lo que pasó el pasado domingo con Infantino, Domínguez y Jesurún fue un accidente que tiene unas causas puntuales y es que la Selección no juega en Bogotá y pues la gente de Bogotá está fastidiada por esa razón de que solo juega en Barranquilla. Entonces ven a los de la Federación y chiflan porque les quitaron a la Selección. La gente está molesta por esto”, justificó.

Y por último le advirtió que “la rechifla a ellos ya pasó y entonces usted seguirá siendo el dueño de las rechiflas en todos los estadios”.

Carlos Antonio Vélez justificó de esa manera las rechiflas contra Ramón Jesurún y le sentenció al presidente Gustavo Petro que las mismas solamente le volverían a corresponder a él en los diferentes estadios del país.