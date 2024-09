“Pilas”, Petro replicó la rechifla a Jesurún en El Campín y de paso lanzó una advertencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, hizo eco de la rechifla que recibieron en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la Conmebol), Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), en medio de la final del Mundial Femenino sub-20 y habló de engaños con videos falsos.

Este domingo 22 de septiembre se jugó en la ciudad de Bogotá la gran final de la competencia orbital en donde Corea del Norte reafirmó su favoritismo y se alzó con el título tras derrotar 1-0 a Japón en una gran final que más allá de lo deportivo dejó tintes de rechazo a los directivos.

Durante los actos de premiación, cada que las pantallas gigantes enfocaban a alguno de los dirigentes del fútbol, los mismos recibían la rechifla sonora de parte de los asistentes. Todo lo contrario pasó con las jugadoras de los dos equipos finalistas que cada que aparecían en pantalla eran aplaudidas por los asistentes.

Petro hizo eco de rechiflas a Jesurún, Infantino y Domínguez

El tema no solo hizo eco entre los aficionados que compartieron videos de lo sucedido, sino que el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo replicó con un mensaje de advertencia al Ministerio del Deporte.

“Antes de que les suban videos falsos de #FueraPetro en el estadio, les diré que eso no pasó porque Bogotá no es carechimba, lo que SI estuvo increíble fue la abucheada a Jerusún cada que aparecía en cámara. Mi pueblo colombiano no decepciona 😊”, fue el post de una usuaria de la red social X que compartió el mandatario.

Adicional, refirió a la situación: “A propósito de los engaños. Ya es hora que la gente del común pueda ver su selección colombiana de fútbol en los estadios. Pilas @MinDeporteCol”.

Sí, con advertencia al Ministerio del Deporte para que la ente del común pueda tener acceso a los partidos de la Selección Colombia en los estadios, el presidente Gustavo Petro hizo eco de la gran rechifla que se llevaron del estadio El Campín Ramón Jesurún, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez.