Carlos Antonio Vélez se encontró con James y reveló lo que le dijo: “Él se quedó callado”

El inigualable talento de James Rodríguez ha llevado a que muchos lo cataloguen como el mejor futbolista en la historia de Colombia. No obstante, los altibajos que ha tenido en su carrera han sido motivo de críticas para algunas personas, incluyendo al experimentado periodista de Win Sports, Carlos Antonio Vélez.

Durante una entrevista que concedió Vélez con Eva Rey para el programa ‘Desnúdate con Eva’, confesó que se reunió con el actual capitán de la Selección Colombia, a quien le puso como ejemplo su rendimiento en varios clubes, para dejarle claro que estaba equivocado en su manera de comportarse:

“Quedamos en tomar café. Yo le voy a decir una cosa que a usted no le va a gustar y él me dijo ‘¿otra?’. Vamos a ver quién es el equivocado, si el empleado o el patrón. Piénselo James y él se quedó callado. Si usted hace un balance para aquellos que dicen que me ganó, pues vea, casi no consigue equipo, después de haber sido la figura de la Copa América, algo pasa admítanlo, que la gente no lo quiera aceptar, no quiere decir que yo no tenga la razón”

De igual manera, Eva le preguntó a Vélez si cree que se tuvo que ‘echar para atrás’ con su opinión sobre James luego de la magnífica actuación que tuvo en la Copa América, pero él dejó claro que no:

“Totalmente ratificado, no me he tragado ningunas palabras y lo diré frío: La elección de James Rodríguez como el mejor jugador de la Copa América fue una decisión del pueblo, esa era una votación de una cerveza que puso a la gente a votar y no le estoy quitando ningún mérito, estoy diciendo una cosa que es verdad. James fue el mejor jugador de Colombia en cuatro partidos, pero en los juegos difíciles contra Uruguay y Argentina no apareció y ahí es donde deben aparecer los jugadores diferenciales”.