Presidente del Cali dejó claro que no quiere descender y ‘sacó en cara’ el paso de América por la B

El presidente del Deportivo Cali se comparó con el América para explicar por qué no puede descender. Recientemente, desde la prensa surgieron versiones que aseguraban que los actuales directivos del ‘Azucarero’ estarían contento con descender porque eso les permitiría tener un saneamiento y una reestructuración menos compleja. Debido a esto, el presidente envió un contundente mensaje, el cual tuvo como protagonista al ‘Escarlata’, que ya supo lo que es irse a la B como consecuencia de una crisis económica y administrativa.

Este 19 de septiembre de 2024, Humberto Arias Jr, presidente del Deportivo Cali, fue invitado al programa ‘Zona Libre de Humo’. En la entrevista, Arias respondió a quienes dicen que él está buscando el descenso para sanear más fácilmente la delicada situación del equipo. Según sus palabras, al ‘Azucarero’ no le conviene descender, ya que, a pesar de la crisis, los activos del club son muy grandes. Pero eso no fue todo, pues él señaló que la situación que vive el Cali no puede compararse con la del América en 2011, cuando se fue a la B como consecuencia de una crisis financiera y deportiva.

“Yo no entiendo de dónde sacan que queremos descender al Deportivo Cali, nosotros tenemos unos activos demasiado grandes, con todo respeto no nos podemos comparar con el rival de patio en el momento de su descenso, que solo tenía el letrero”, Humberto Arias

Deportivo Cali confirmó su cambio de entrenador.

Tras una serie de pésimos resultados, lo que complicó aún más al equipo en la taba del descenso, el Deportivo cali decidió finalizar el proceso de Hernán Torres, quien tenía contrato hasta finales de 2025. Poco después de que se confirmó la salida de Torres, el ‘Azucarero’ anunció que Sergio Herrera tomará las riendas de la plantilla en los próximos partidos.

