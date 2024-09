Figura de Once Caldas puso a soñar a los hinchas de Millonarios con su regreso y explicó por qué antes no se dio

Jugadores del Once Caldas en 2024

Los fichajes de Millonarios para afrontar el segundo semestre de este año no han tenido el rendimiento esperado, hecho que se ha visto reflejado en algunos partidos de la Liga BetPlay 2024, pues el equipo ha ganado cuatro partidos, empatado dos y perdido tres.

De todas maneras, Alberto Gamero tendrá que afrontar el torneo con los jugadores que ya tiene y encontrar a los que mejor estén para competir. Sin embargo, un coqueteo por parte de un futbolista que actualmente milita en Once Caldas podría guiar a los directivos de cara al próximo semestre.

Durante una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, el mediocampista Mateo García, quien ha brillado en el esquema de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, no tuvo ningún inconveniente para dejar en claro que su corazón todavía le pertenece a Millonarios, y por tal razón, le gustaría regresar a Bogotá.

El mediocampista bogotano se refirió a su deseo de jugar en Millonarios, pese a que su mente está completamente puesta en Once Caldas:

“Sí, sí, la verdad que sí. Aparte de que estuve en las divisiones inferiores, soy hincha de Millonarios y en algún momento me gustaría jugar en Millonarios, inclusive hubo algunos acercamientos a mitad de año, pero Once Caldas había realizado la opción de compra. Yo estoy feliz en Manizales. Si se da, fabuloso, porque sí me gustaría vestirme de azul”.

De hecho, Mateo confesó que existieron conversaciones para que él reforzara el plantel ‘Albiazul’, pero él prefirió quedarse en el ‘Blanco Blanco’.

“Más que la posibilidad hubo acercamientos, cuando Once Caldas hizo uso de la opción de compra, la posibilidad de que yo saliera era más difícil. Yo estoy muy contento acá en Manizales, contento con el equipo, entonces aún no veo que era el momento para salir de acá a Millonarios”.