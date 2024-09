Casale aseguró que la lesión de Falcao es más grave de lo que parecía y estos son los partidos que se perdería

Dos veces se ha lesionado Falcao desde que llegó a Millonarios, la más reciente fue contra Once Caldas y parecía no ser de gravedad. Sin embargo, ahora hay versiones que indican que su regreso a las canchas podría tomar más tiempo del esperado.

Pese a que todavía no hay parte oficial por cuenta de Millonarios del tiempo que ‘El Tigre’ no podrá ser tenido en cuenta por parte de Alberto Gamero, el periodista de ESPN, hincha declarado del ‘Embajador’ no dio muchos detalles, pero sí adelantó que el regreso de Falcao a jugar no será tan pronto como quizás muchos imaginaron en un principio.

“Lamentablemente, la lesión de Falcao no parece ser leve y se puede tomar varias decenas de días en su recuperación”.

Posteriormente, el periodista ‘Pacho’ Vélez ahondó un poco en la información y aseguró que la ausencia de Radamel se extenderá a aproximadamente un mes:

“Noticia que entrega Antonio Casale: un mes aproximadamente estaría ausente Falcao por desgarro”.

De esta manera, Falcao no estaría disponible para los siguientes partidos:

La Equidad vs. Millonarios (15 de septiembre)

Millonarios vs. Bucaramanga (19 de septiembre por Copa BetPlay)

Millonarios vs. Jaguares (22 de septiembre)

Millonarios vs. Envigado (29 de septiembre)

Deportivo Cali vs. Millonarios (6 de octubre)

Entonces, ‘El Tigre’ podría regresar al partido en que ‘Millos’ se enfrente a Fortaleza del próximo miércoles 9 de octubre. Cabe resaltar que falta confirmar la fecha de los partidos pendientes por cuenta del Mundial Femenino Sub-20.