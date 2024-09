Vélez insinuó que Gol Caracol está perjudicando a la Selección Colombia: “No ayudemos desde la lambonería”

La llegada del Canal RCN a la transmisión de partidos de la Selección Colombia implica una constante comparación entre quienes se decantaron por esta nueva opción y quienes prefieren quedarse con el trabajo del Gol Caracol con su particular estilo. Curiosamente, Javier Hernández Bonnet aprovechó la eliminación de la ‘Tricolor’ en el Mundial Femenino Sub-20 para mandarle un vainazo a Carlos Antonio Vélez, quien no perdió la oportunidad de responderle ‘con tres piedras en la mano’.

Resulta que el periodista de Win Sports abrió su programa de ‘Palabras Mayores’ hablando acerca de dicho juego donde la Selección Colombia se despidió de la justa mundialista, pero no se refirió tanto al rendimiento del equipo porque confesó que no sabe mucho del fútbol femenino, sino que más bien señaló directamente a la prensa y aunque no dio nombres, no parece muy difícil intuir hacia quién están dirigidos sus comentarios.

“Es hora de hacer algunas reflexiones. Por supuesto que no va a hacer esto lo que usted quiere oír. No estoy para hacer periodismo partidario ni hincha para quedar bien con alguien, sino con mi consciencia, con eso sí tengo una obligación muy grande”.

“No sabemos jugar los partidos importantes, estamos en proceso de aprenderlo. Esto es lo que no les va a gustar. Estamos metiendo en unas campanas de zalamería de pechiche a todas las selecciones nacionales, siempre las victimizamos, se ven penales por todas partes, hay robos por todas partes, supuestamente no ganamos porque nos perjudican y mientras no aterricemos, va a ser muy difícil. Menos folclor y más exigencia, no lo digo en mi caso porque yo lo soy, pero precisamente por eso es que se generan polémicas, esto es de decir lo que es, pero aquí se ha creado una cultura donde si hay críticas a la selección lo tratan de detestable, en cambio, la lambonería, eso hace parte del hoy y no saben cuánto están perjudicando el producto porque puede ser que muchos oyentes se sientan muy bien cuando les dicen que es maravilloso lo que hace la selección nacional así no lo sea. No ayudemos desde la lambonería, sino de señalar los defectos para que se potencien los atributos, cosas buenas y malas”.