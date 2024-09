“Acá no satanizamos”, Javier Hernández Bonnet se despachó contra Carlos Antonio Vélez

Javier Hernández Bonnet sorprendió a muchos al responder a las pullas que en el pasado les ha lanzado Carlos Antonio Vélez afirmando que en las transmisiones del Gol Caracol romantizan todo lo de la Selección Colombia y no comentan con objetividad.

Tras la eliminación de la Tricolor femenina en el Mundial Sub-20, el comentarista aprovechó para dejar claro que no es que romanticen todo y que por el contrario es que ellos no se dedican a satanizar las derrotas de los nuestros.

Formas distintas de encarar los análisis, pero curiosa la manera en la que pasaron a enviarse mensajes de un canal a otro en los que compiten por el rating en los partidos de Colombia.

Javier Hernández Bonnet sobre romantizar las derrotas

Al final del juego, el experimentado comentarista no se puso con rodeos y sentenció: “Para aquellos que nos tildan las derrotas, les queremos decir que es nosotros no satanizamos las derrotas. Nos ponemos en un lugar justo. Este es un lugar de partida. Fútbol femenino no tenemos, pero cada uno tiene el derecho a hacer su propio inventario”.

“Uno exige en la medida en que le dan. Si no tenemos un campeonato femenino serio no podemos exigir mucho”, añadió.

Y volvió a recalcar que “Aquí lo que no hacemos es satanizar las derrotas y menos de estas chicas que están creciendo recién”.

Inesperada respuesta de Javier Hernández Bonnet luego de vario tiempo de que Carlos Antonio Vélez se refiriera al estilo ‘romántico’ de su competencia y al que seguramente volverá a cuestionar.

Países Bajos avanzó a la semifinal

Colombia y Países Bajos protagonizaron un partidazo en la segunda llave de los cuartos de final en el Mundial sub-20 Femenino en el estadio Pascual Guerrero de Cali en un juego parejo de principio a fin.

El partido estuvo tan parejo que el tiempo reglamentario quedó igualado 2-2 por lo que fue necesario definir todo en el tiempo extra.

Mientras Karla Torres se apuntó con un doblete de golazos, Fleur Stoit y Inske Weiman anotaron los dos tantos de la Naranja Mecánica que obligaron a jugar tiempo extra.

Con el desgaste propio del tiempo jugado, en el tiempo adicional bajaron un poco las revoluciones de las jugadoras que también sintieron la intensa temperatura de la ciudad de Cali.

De hecho, esos primeros 15 minutos se fueron sin anotaciones con una descolgada en velocidad de Linda Caicedo como la llegada más clara de las nuestras, pero el disparo salió sin la precisión necesaria. En el segundo tiempo complementario fue Karla Torres la que la volvió a tener en un mano a mano, pero tras eludir a la portera rival se quedó sin ángulo.

Al final no hubo más anotaciones y los lanzamientos desde el punto penal terminaron definiendo el cupo de Países Bajos a las semifinales con un marcador de 3-0. En los cobros, las nuestras no lograron acertar ni un solo cobro, mientras que la Naranja Mecánica acertó todos. El rival de las europeas saldrá del clasificado entre España y Japón.