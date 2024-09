Juan Sebastián Cabal y Robert Farah soltaron las raquetas y abrieron sus corazones

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 14: Juan Sebastian Cabal and Robert Farah of Colombia pose with their trophy after being announced as doubles world number one the during Day Five of the Nitto ATP Finals at The O2 Arena on November 14, 2019 in London, England. (Photo by James Chance/Getty Images)

Un país que muchas veces ha llenado de lágrimas el rostro de los colombianos por diferentes injusticias en tantos aspectos de la cotidianidad, ha sabido encontrar un bálsamo en las alegrías del deporte.

PUBLICIDAD

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son el ejemplo de ello, y en una entrevista con Publimetro Colombia, hablaron de algunos detalles acerca de lo que fue su exitosa carrera y dieron su perspectiva sobre el futuro de los deportistas en nuestro país.

Bajo el marco de la publicación de su libro, ‘Colombian Power’, la pareja de extenistas comenzó hablando por aquel 2019, cuando inmortalizaron su nombre en la historia del deporte colombiano:

“Ese año fue espectacular, aunque no comenzó bien para nada, los primeros tres meses yo creo que no ganábamos tres partidos seguidos. Llevábamos haciendo las cosas no un mes antes de los torneos, sino el que llevábamos haciendo años atrás, todo el equipo de trabajo. El rompecabezas se había armado y ya cuando llegan los torneos, confiábamos mucho en nosotros, así que comenzamos en un modo automático de ser los mejores y de ahí no nos bajaba nadie. Veíamos que ganar un torneo era normal, cuando no lo era, era muy duro, pero nos sentíamos favoritos y aunque teníamos personas al frente que eran muy buenos, sabíamos que no nos ganaban. Fue un año espectacular donde el trabajo de 30 años se formó, las experiencias buenas y malas acumuladas en nuestra carrera nos hacía sentir que podíamos ganar eso y mucho más. Ese año no nos paraba nadie, fue el 2020 con el Covid lo que nos paró”, comenzó Juan Sebastián Cabal.

Ese fatídico 2020 afectó, literalmente, a todo el mundo, incluyendo a la que entonces era la mejor pareja del mundo en tenis de dobles, pero especialmente a Robert Farah, quien fue acusado de utilizar sustancias prohibidas para supuestamente mejorar su rendimiento, hecho que afortunadamente fue descartado al poco tiempo:

“Ni me gusta recordarlo. Uno tiene etapas que por más difíciles que fueron en el momento, las recuerda uno como los mejores momentos de su vida, pero vuelvo a 2020 y aunque sí recuerdo bellos momentos durante pandemia cuando estuvimos en familia, todo lo relacionado con tenis, me trae recuerdos bastante malucos. No fue un momento lindo porque arrancando el año fui acusado de doping, luego teníamos que viajar en las condiciones que nos dio la pandemia, entonces no fue un año memorable”, recordó Farah con desdén.

De hecho, ese mismo año eran los favoritos para ganarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego se pospusieron un año y finalmente no lograron la presea: “No se nos dio lastimosamente, dolió muchísimo, pero eran unos Juegos diferentes. No había público, los viajes fueron muy duros, la zona no nos dio resultados, pero lo disfrutamos, pero nos vamos con la cabeza en alto y la tranquilidad que lo dimos todo por ustedes”.

PUBLICIDAD

Hablando de Juegos Olímpicos, la dupla de tenistas, no pasaron por alto la actuación de los colombianos en París 2024 y se pronunciaron sobre el recorte de presupuesto del Ministerio de Deporte que se anunció para el próximo año:

“Nosotros tuvimos la fortuna de tener un apoyo muy grande e incondicional que fue Colsanitas. Claro está que si le cortas un presupuesto al deporte de más de 60%, el impacto se va a ver en los próximos diez años, quizás no en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sino en los siguientes.

Vamos a ver un impacto en la medallería si el apoyo no está. Para mí el deporte cambia vidas, construye familias, disciplina y una cantidad de valores que nosotros vivimos en carne propia. La verdad no es una noticia que motive mucho. No conozco las finanzas del Gobierno, pero creo que es una equivocación cortarle las alas al deporte de esa manera”, aseguró sin titubeos Farah.

Aun así, tienen esperanza en los jóvenes tenistas que están luchando para que el legado de Cabal y Farah esté en buenas manos.

“Hoy por hoy está Daniel Galán, María Camila Osorio, Emiliana Arango, Nicolás Barrientos, Nicolás Mejía. Tenemos un presente que está haciendo su proceso y esto no es de la noche a la mañana, quieren hacer las cosas bien, hay que confiar en ellos porque no es fácil. Yo creo que Colombia es un país super talentoso, una cuna de deportistas que logramos muchísimo, sin apoyo o instalaciones como lo tienen potencias mundiales en otros países, pero además hay mucha calidad humana, creo que nos darán muchas alegrías”, dijo esperanzado Juan Sebastián.

En efecto, ellos saben lo que es enfrentarse a las adversidades para salir adelantes y juntos no solamente lo lograron, sino que encontraron a un hermano para toda la vida:

“No lo quiero volver a ver”, dijo entre risas Robert, mientras que Sebastián, así como en los mejores tiempos en la cancha, lo asistió con otro comentario que continuó el buen ambiente: “Se la peleó por contestar”.

“Si pasa un día sin que nos hablemos es mucho. Seguimos muy conectados, tenemos muchas cosas en común, negocios, proyectos, el Padel, otras cosas que no hacen falta mencionarlas, pero tratamos de hacer hasta vacaciones juntos. De hecho, ahorita estamos planeando ir a Europa porque nos quieren hacer una mención especial del ATP con todos los retirados. Es como una hermandad que, por más que dejen de hacer cosas juntos, seguirá siendo tu hermano la vida entera”, detalló Robert con una sonrisa en su rostro.

Para finalizar, Robert Farah habló por ambos de aquel título de Wimbledon que considera como la tesis de grado que los llevó a la historia de Colombia

“Ganar Wimbledon es una acumulación de experiencias y aprendizajes que hicimos a través de 30 años de carrera. Esa fue nuestra entrega de tesis para graduarnos. Desde los 3 años están preparando este momento, es muy difícil de entenderlo, pero lo ganamos cuando yo tenía 32 años, fueron 29 años de preparación y todo se resume en ese momento”.