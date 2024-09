“Es un país muy ingrato”: Melissa Martínez defendió ‘a capa y espada’ a Linda Caicedo y más por su lesión

En Linda Caicedo estaban todos los focos al momento de inicial el Mundial Femenino, pues no solamente es la futbolista con mayor experiencia en la Selección Colombia, sino que era, sin duda alguna, de las mejores del torneo. No obstante, surgieron muchas críticas por su actuación frente a Países Bajos, donde no encontró el camino al gol y finalmente la ‘Tricolor’ quedó eliminada.

PUBLICIDAD

Melissa Martínez no se quedó callada ante la cantidad de comentarios negativos que muchos aficionados han hecho contra la futbolista del Real Madrid, y no solamente la defendió por jugar gran parte del partido lesionada, sino que le agradeció por la anotación que le permitió llegar a Colombia hasta los cuartos de final del torneo, y de paso, tildó a nuestro país de ingrato, teniendo en cuenta el trato que le han dado a muchos futbolistas incluyendo nombres relevantes como James Rodríguez o Luis Díaz.

Posteriormente, la periodista dio más detalles acerca de la lesión que sufrió la capitana de la Selección Colombia, y aunque no hay parte oficial de su molestia, Melissa aseguró que ella no estaba en plenitud de condiciones, hecho que aumenta su valentía para no salir de la cancha y darla toda por nuestro país:

“A Linda Caicedo decirle que este es un país muy ingrato. A ella le tiró el posterior en gran parte del partido y decidió no salir del juego porque creía que necesitaba aportarle a su equipo, porque esta era su categoría y siento que hay que hacerle reconocimiento por el esfuerzo físico y querer jugarlo todo. No tuvo la noche más clara, pero también hay que entender que en el partido anterior, frente a Corea del Sur, fue ella quien nos dio la posibilidad de estar ilusionados de esta forma”.