Yoreli no ocultó con su decepción con Linda y puso de ejemplo a su Selección Colombia para la actual

Todo el país está ilusionado con la participación de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 y así lo han demostrado con la genial asistencia en todos los estadios donde ha jugado la ‘Tricolor’. Sin embargo, una histórica futbolista, como lo es Yoreli Rincón cuestionó el nivel del equipo y específicamente de Linda Caicedo.

Para nadie es un secreto que la participación de Linda Caicedo en la plantilla de esta Selección representaba mucha ilusión porque ella ya es una jugadora de talla mundial, hecho que ha demostrado con sus dos goles en el torneo. Aun así, Yoreli Rincón se mostró decepcionada de su nivel, pero sobre todo, porque no es un equipo vistoso con propuesta de juego, sino que le gusta el contragolpe, algo contrario a lo que se veía con su generación de la Selección:

“Me parece que es el equipo que menos acierta, erra mucho en el último pase. Somos muy sólidos defensivamente y en el arco nos ha ayudado muchísimo. Con todo respeto y por lo que la conozco, no veo a una Linda en su nivel que esperábamos para un Mundial Sub-20, debería sobrepasar y me parece que los partidos de Colombia vienen siendo muy cerrados, hacemos un gol y que no nos hagan otro para que no nos empaten”.

De hecho, la futbolista recién salida de Atlético Nacional aseguró que hay muchos problemas en el funcionamiento del equipo, hecho que desencadena la posibilidad que en cualquier momento le empaten:

“A mí me parece que hemos ido pasando porque defensivamente se ha respondido muy bien, pero no por ataque porque no hemos arrasado a los rivales, el equipo tiene siempre un bloque muy bajo y juega más al contraataque y no como locales con los estadios llenos. Anteriormente siempre se iba más al ataque y la opción defensiva era menos”.