“Algunos ya saben”: Teo Gutiérrez habló de los problemas por los que prefirió no ir al Mundial de Rusia:

"AL MUNDIAL DE RUSIA NO FUI PORQUE HUBO COSAS QUE NO ME GUSTARON DENTRO DE LA SELECCIÓN" ❌🇨🇴



🗣️ Teófilo Gutiérrez reveló el porqué de su ausencia en la Copa del Mundo de 2018.



🎙️ @johamorenoG en #FútbolAsíDSPORTS pic.twitter.com/iOWeobmqy9