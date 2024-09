Petro, otra vez está ‘en el ojo del huracán’, por lo que dijo de la Selección Colombia Femenina

El presidente Gustavo Petro no fue ajeno al buen nivel de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, así que por redes sociales dejó saber su deseo de verlas campeonas, aunque aprovechó para mandar su ‘vainazo’, hecho que lo puso en el centro de las críticas:

PUBLICIDAD

“Ojalá el equipo de fútbol de mujeres se haga campeón mundial de fútbol. Será una gran lección para los hombres de nuestra patria”, escribió Petro en su cuenta de X.

A muchos no les cayó muy bien el comentario del presidente, pues lo tomaron como un nuevo juicio para dividir al país. Cabe resaltar que Petro no se refiere a la categoría masculina de la Selección Colombia, sino a aquellos que demeritan el fútbol femenino en nuestro país.

El reconocido periodista deportivo, Steven Arce, fue uno de los usuarios de X que le cantó la tabla, y le dejó claro que no se trata de un desquite: “Las victorias de las mujeres no son lecciones para nadie, son sus propios triunfos, más bien sí ejemplo para hombres y mujeres que quieren llegar a ser deportistas. No todo son revanchas ni cuentas pendientes”.

De igual manera, otras personas se quejaron por el comentario de Petro:

- “Usted solo sabe dividir, dividir y dividir. No me gusta el fútbol femenino, pero ojalá que las chicas de la selección Colombia queden campeonas y así le den otra alegría a este pueblo cansado de sus gobernantes, qué solo saben dividirnos”.

-”No podía poner un mensaje de felicitación sin hablar de división entre hombres y mujeres”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina Sub-20?

El partido de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre Colombia y Holanda será el próximo domingo 15 de septiembre a partir de las 4:30 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero.