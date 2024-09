Partidos de la Selección Colombia en el Mundial y del América en la Liga se cruzan este 15 de septiembre

Los partidos de la Selección Colombia y del América de Cali se cruzan este domingo 15 de septiembre de 2024. Como es bien sabido, ‘La Tricolor’ clasificó a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 y, ahora que conoce su rival, también se definió el horario en que jugará. Lastimosamente, el duelo de las ‘Superpoderosas’ será al mismo tiempo que el del ‘Escarlata’, por lo que muchos hinchas tendrán que elegir.

¿Cuándo y contra quién es el partido de Colombia en cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20?

Este 12 de septiembre de 2024, Países Bajos enfrentó a Francia en los octavos de final del Mundial sub-20. El partido terminó 2-1 a favor de las neerlandesas, quienes enfrentará a Colombia en los cuartos de final.

El partido entre Colombia y Países Bajos se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre a partir de las 16:30. El enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

El partido del América de Cali.

Lastimosamente, el partido de la Selección Colombia Femenina se cruzará con el del América de Cali en la Fecha 10 de la Liga BetPlay 2-2024. El mismo domingo 15, a partir de las 16:00, el ‘Escarlata’ enfrentará al Deportivo Pereira en condición de local. Cabe señalar que, justamente por el Mundial Sub-20, el equipo caleño ejerce su localía en el Estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio y no en el Pascual Guerrero.

Cali le cumplió a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20.

Colombia disputó sus primeros dos partidos de la fase de grupos en Bogotá y el último en Medellín. En ambas ciudades, la afición acudió en gran número y las jugadoras percibieron su apoyo. En Cali, que es la sede habitual de la Selección Colombia Femenina, no fue diferente. En total, 35,256 personas se dieron cita en el estadio Pascual Guerrero para animar a las ‘Superpoderosas’ durante los 90 minutos. Tras el final del partido, Linda Caicedo expresó su agradecimiento a los seguidores presentes en el estadio durante una entrevista con la prensa. “Estoy muy contenta, siempre que venimos a Cali la gente responde muy bien y me alegra mucho estar en mi casa. Ver el balón en la red me llena de euforia y estoy muy feliz”, comentó la delantera colombiana.

