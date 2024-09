Iago Falque habló acerca de los rumores que lo vinculan nuevamente con América de Cali

Algunas versiones de la prensa, aseguraron que Iago Falque no estaría tan contento en su equipo Alajuelense de Costa Rica, así que su deseo sería regresar a Colombia para tener una segunda etapa con América de Cali.

No obstante, el futbolista español rompió el silencio y desmintió esa versión, argumentando no solo el respeto por el contrato vigente que tiene, sino una lesión que lo ha mermado y no le ha permitido encontrar su mejor versión:

“Al día de hoy no hay absolutamente nada de que yo quiera regresar al América de Cali, no es algo que se ha hablado, tengo contrato en Costa Rica y además una fractura en el dedo. Tengo contrato acá hasta Julio de 2025, pero no quiero que se especule con cosas que no son. No hay ninguna comunicación con América de Cali y mucho menos se ha hablado de mi vuelta”, aseguró Iago Falque durante una conversación con ‘Zona Libre de Humo’.

Iago Falque se sinceró sobre si jugaría en otro equipo colombiano que no sea América:

Eso sí, Falque fue muy claro para decir que no existe la más mínima posibilidad que regrese a nuestro país para jugar en otro equipo que no sea ‘La Mechita’, pues al parecer, quedó cautivado por la gran

“Después de jugar en América de Cali no tendría sentido de jugar en otro equipo en Colombia, es la grandeza de América”.

Finalmente, el futbolista español dejó claro que no importa la distancia, en cada ocasión que tiene la oportunidad, mira los partidos del ‘Escarlata’, está muy pendiente y desea lo mejor para el equipo por todo lo que vivió durante su etapa allí:

“Siempre que puedo veo al América, tengo muy buenos amigos, es un club muy especial, del cual soy aficionado, lo sigo y le hago mucha fuerza”, concluyó Falque.