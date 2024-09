“Prefiero perder hoy”: César Farías dejó claro cuál es su verdadera preocupación con Junior que no ha llegado

El debut de César Farías con Junior de Barranquilla no fue el que los hinchas esperaban, pues cayeron a manos de Independiente Medellín por dos goles en la Copa BetPlay. Sin embargo, el técnico venezolano se mostró muy sereno durante la rueda de prensa y explicó que su preocupación mayor todavía no ha llegado.

César Farías dejó claro cuál es su verdadera preocupación con Junior que no ha llegado

En primer lugar, el técnico con pasado en Águilas Doradas y América de Cali aseguró que el equipo no había jugado mal, pero Medellín planteó mejor la estrategia y los cambios de Alejandro Restrepo surtieron más efecto que los suyos, así que no tuvo ningún problema en reconocerlo:

“Ambos equipos tuvimos cambios forzosos y en esas sustituciones al Medellín le salió mejor que a Junior. A Alejandro Restrepo le salieron mejor las cosas que a mí y eso hay que reconocerlo. En estos partidos de ida y vuelta tenemos que aprender que no podemos entrar en el desespero porque quedan 90 minutos más y además son en Barranquilla en nuestra casa”.

Farías también demostró que tiene plena confianza en el equipo que ahora dirige y sabe que todavía puede remontar la llave en el partido de vuelta. De hecho, fue muy específico al explicar que esta derrota no le había dolido tanto, sino que más bien sí lo tiene preocupado es el rendimiento del equipo en el futuro cercano, pues espera que haya un rápido crecimiento que los lleve a conseguir los resultados esperados:

“Por otro lado también sabemos que el equipo tiene la capacidad de ir a Barranquilla y revertir el resultado, me dolió más el segundo gol que el primero. En una gran parte nos desesperamos, hay que trabajar en la calma, prefiero perder hoy, que todo el mundo ande con los dientes apretados. Me preocupa más no ver una mejoría después”.