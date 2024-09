Junior de Barranquilla confirmó el secreto a voces: César Farías es su nuevo director técnico y llega para reemplazar en el cargo a Arturo Reyes. En sus primeras declaraciones, el estratega venezolano dejó claro que siempre ha tenido afinidad con el cuadro ‘Tiburón’ y también con varias figuras que han pasado por ahí, entre ellos, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

PUBLICIDAD

César Farías confesó que habló con ‘Bolillo’ Gómez antes de ser presentado en Junior

El entrenador con pasado en América de Cali y Águilas Doradas fue presentado en su tercer equipo colombiano en la tarde de este jueves 5 de septiembre, con el propósito de encaminar el rumbo del equipo en su cumpleaños número 100, luego del doloroso golpe que significó la eliminación de la Copa Libertadores.

De todas maneras, Farías se acordó de un experimentado colega como lo es ‘Bolillo’ Gómez, a quien no le fue para nada bien en Junior. De hecho, al venezolano le ofrecieron reemplazarlo, pero él no pudo en aquella ocasión:

“En un momento hubo otra oportunidad, cuando estaba el profe Bolillo (Gómez) cuando iba a salir, pero yo tenía otra responsabilidad en otro club al que le tengo agradecimiento y respeto. En esta oportunidad, yo estaba libre y es un honor estar en Junior”.

Lo más curioso del asunto es que César Farías confesó que habló con Hernán Darío antes de ser presentado como nuevo ‘timonel’ del Junior, hecho que podría sorprender a más de uno, especialmente por el rendimiento que tuvo dicho entrenador en el pasado:

“Siempre he tenido una cercanía con Junior. Aquí vine con el Zulia FC varias veces, me hice amigo de Peluffo. Nos prestaron algunos jugadores, Jámerson Rentería. He tenido amigos que han estado acá adentro y que hemos compartido. Conversé con el profe ‘Bolillo’ hoy. Uno sabe de la grandeza de Junior. Quiero estar a la altura y poder ayudar con mi experiencia”.