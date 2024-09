Otros dos partidos del fútbol colombiano fueron aplazados por cuenta del paro camionero

De cuenta de los bloqueos que están sufriendo las vías del país por el paro camionero que se adelanta en Colombia, la Dimayor ya aplazó de manera oficial tres partidos para el fin de semana en las dos divisiones del FPC.

Primero se conoció que por Liga el duelo entre Junior y Pereira, que estaba programado para este viernes, ya no se llevará a cabo en dicha fecha porque el equipo risaraldense no se pudo desplazar rumbo a la ciudad de Barranquilla.

Adicional a esto, otros dos encuentros, ambos del Torneo de Ascenso, entre Atlético FC vs. Boca Juniors de Cali y Real Santander vs. Cúcuta Deportivo, tampoco se disputarán durante este fin de semana.

Aplazados otros dos partidos del fútbol colombiano

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que los partidos entre Atlético FC vs. Boca Juniors de Cali y Real Santander vs. Cúcuta Deportivo, válidos por la fecha 9 del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2024 han sido aplazados ya que los equipos visitantes no se han podido desplazar a las respectivas ciudades debido al paro de transporte que vive nuestro país.

Las nuevas fechas y horas será confirmadas por la DIMAYOR en los próximos días”.