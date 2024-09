“¿Usted no sabe quién soy yo?”: periodista colombiano se salió de los chiros en Perú

Colombia vs Perú - Jaime Dinas

Jaime Dinas, periodista deportivo colombiano que en el pasado ha protagonizado varias polémicas, dejó un nuevo capítulo al armar un escándalo en los medios de Perú porque no lo dejaron entrar al entrenamiento de la selección Inca.

Toda la situación se dio en la previa del partido entre Perú y Colombia por las eliminatorias suramericanas en donde el comunicador dijo sentirse discriminado y tratado como un criminal.

Primero, a través de sus redes sociales denunció que “Nueve (9) Periodistas colombianos que llegamos a Lima anticipadamente, NO se nos permitió entrar al entreno de toma de imágenes de la sel. Perú Señores ⁦ @TuFPF y @Conmebol es un tema de Xenofobia o Discriminación por ser Colombianos? En B/quilla TODOS son Bienvenidos”.

Jaime Dinas armó escándalo en prensa de Perú

Además, el hombre que trabaja en distintos medios del país habló con medios peruanos en donde subió el tono y hasta sacó a relucir todos los cubrimientos que ha realizado en su carrera.

“Es un acto de xenofobia, que les quede claro. Así lo sentimos los 9 periodistas que estamos aquí, de xenofobia y discriminación porque tienen todo el derecho ustedes a entrar a la práctica, pero nosotros también y a una visualización para hacer las tomas”, manifestó.

E incluso dejó claro que “cuando vayan a Barranquilla se van a dar de cuenta que por la misma puerta que entra la prensa colombiana entran ustedes y les dan el mismo tiempo. Si pasa lo contrario el primer crítico con la Federación Colombiana voy a ser yo”

“Lo de hoy es infame. Que le quede claro a la gente. La Federación Peruana de Fútbol es infame con la prensa colombiana”, señaló con un tono más alto.

Y luego estalló diciendo: “Somos colombianos de respeto como ustedes los peruanos. Aquí trabajamos nosotros y hacemos una labor periodístico-deportiva. No venimos a espiar ni a menospreciar a Perú porque es último. Vengo a ver el trabajo de una selección a la que le creo y que el viernes tiene la misma posibilidad de Colombia de ser campeón”.

Posteriormente llegó el momento de exponer todos los cubrimientos que ha realizado: “A mí ningún país y los he recorrido todos. 18 campeonatos del mundo, 4 finales intercontinentales de clubes, tres campeonatos mundiales de clubes, 4 finales de Champions, 2 de Europa League, dos Olímpicos y es la primera vez que me siento discriminado como si yo fuera un criminal o un antisocial al quedarme a las afueras de un escenario deportivo simplemente porque a alguien le dio la gana de que la prensa colombiana no podía entrar”.

Y hasta envió un mensaje a la Confederación: “Que Conmebol asuma una posición sobre esto porque esto no lo voy a permitir”.

Estas palabras de Jaime Dinas han causado gran revuelo entre los medios peruanos por la actitud del periodista colombiano porque no lo dejaron entrar al entrenamiento de la selección de Perú que será el rival de Colombia.