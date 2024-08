La salida de Pablo Repetto de Atlético Nacional tomó por sorpresa al técnico uruguayo, quien no sabía que el rendimiento del equipo no conformaba a las directivas, hecho por el cual decidieron terminar este ciclo que no alcanzó ni los cinco meses y apostaron por el mexicano Efraín Juárez.

De todas maneras, el estratega uruguayo parece que no tendrá problema en volver a conseguir equipo, y aunque él dejó claro que no tiene conocimiento, un periodista de ESPN le hizo saber que lo están siguiendo desde otro club de nuestro país.

“Un equipo grande de la costa de Colombia quiere a Pablo Repetto”, según periodista de ESPN

El técnico recién salido de la institución ‘Verdolaga’ concedió un espacio con el programa ‘F90′ de ESPN para hablar de dicha noticia, donde no solamente demostró que la decisión lo tomó por sorpresa, sino que también despejó los rumores que apuntan a una mala relación con los jugadores:

“Sí me sorprendió y sigo sorprendido porque me habían dado la libertad de tomar todas las decisiones, de ir sacando los jugadores que sacamos y elegir todos los jugadores que llegaron. Si bien no conformé solo yo el plantel, siento que soy parte de toda la ilusión que existe en el hincha y jugadores, también en directivos”.

Sin embargo, otro anunció que quizás tomó fuera de base a Repetto es que rápidamente podría encontrar nuevamente trabajo porque hay un equipo grande de la costa que desea hacerse con sus servicios. Aunque ‘Pacho’ Vélez no fue específico con el nombre del club, no es muy difícil intuir que se trata del Junior de Barranquilla, cuyo técnico, Arturo Reyes, está en la cuerda floja tras la eliminación en Copa Libertadores y el flojo rendimiento en el rentado local:

“Hay un equipo colombiano interesado en Pablo Repetto y es un equipo grande de la costa”.