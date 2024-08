Uno de los temas que tocó Carlos Antonio Vélez en el programa de ‘Palabras Mayores’ de este miércoles 28 de agosto fue la repentina salida de Pablo Repetto de Atlético Nacional, que estuvo justificado en una presunta mala relación con algunos jugadores, así que el periodista insinuó quiénes podrían ser los que tuvieron problema con el estratega.

Carlos Antonio Vélez insinuó que Pablo Repetto salió de Atlético Nacional por culpa de referentes

Previamente, Vélez ya había señalado la necesidad que el técnico uruguayo eligiera a los jugadores conforme a su rendimiento y no solo por su pasado:

“Tiene que destetarse de jugadores que en el pasado le dieron mucho como Cardona, Morelos, Campuzano y Ospina. O es que tiene la obligación de poner a los que tanto costaron, pero que no han sido verdaderos refuerzos. Si tiene un compromiso va a morir con su compromiso”.

Luego de su salida, Carlos Antonio defendió a Repetto porque no es el único culpable del rendimiendo que no ha convencido a muchos en Atlético Nacional, e incluso, hizo énfasis en los jugadores de mayor experiencia y aunque no señaló nombres en específico, se intuye que se refiere a Edwin Cardona, David Ospina, Alfredo Morelos o Jorman Campuzano, a quienes había mencionado previamente:

“Lo que no está bien es que justifiquen la salida de Repetto tratando de justificar a los jugadores que se han equivocado mucho. La historia es sencilla, el director deportivo contrata un camionado de jugadores, en gran parte, para darle gusto a un sector de hinchas dolientes en el aguante de Atlético Nacional, mejor dicho, para quedar bien con todo el mundo. Jugadores veteranos, con resabios, debe ser muy difícil de manejar, yo no descarto que él haya tenido alguna dificultad con algunos de ellos, saben nadar debajo del agua sin tubo de oxígeno.

No descarto que haya existido algún problema y más cuando los jugadores no han entregado lo que algunos esperaban de ellos.

Los intocables creen jugar como hace 10 años y es muy difícil de administrar ese producto. SI los pones te cuestionan futbolísticamente y si no los pones, te van a mover el piso, pero el equipo funciona mejor sin ellos que con ellos”