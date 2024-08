René Higuita también se sumó al homenaje a Javier Acosta: “Más allá de cualquier color”

Javier Acosta solicitó que le aplicaran la eutanasia por su deterioro de salud que le impide tener una calidad de vida digna, hecho que desató la empatía muchos personajes relacionados con el fútbol debido a su amor por Millonarios que lo acompañó hasta el final. El joven ya recibió mensajes tanto de Falcao como de Alberto Gamero, pero ahora, René Higuita se pronunció y dejó claro que

“Más allá de cualquier color”: René Higuita también se sumó al homenaje a Javier Acosta

En primer lugar, vale resaltar que el propio Javier habló de su situación durante un ‘live’ de Facebook, donde relató que su condición de salud lo llevó a tomar esta difícil decisión, así que decidió despedirse y sin olvidarse de Millonarios, el equipo de sus amores.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, confesó con la voz entrecortada Acosta.

El histórico guardameta de la Selección Colombia demostró que ha estado al tanto de la situación que atraviesa tanto Javier Acosta como su familia, así que decidió enviar un mensaje a través de sus redes sociales donde dejó claro que no importa si él es hincha de Millonarios porque su vida vale más que eso, entonces le deseó lo mejor para el procedimiento:

“El caso de Javier Acosta me tiene bastante conmovido , definitivamente hay cosas que van mucho más allá de cualquier color .. solo espero que encuentre La Paz y el alivio que tanto desea”, escribió René Higuita en su cuenta de X: