El desgarrador caso de Javier Acosta, un hincha de Millonarios que solicitó la eutanasia por el deterioro en su salud, llegó hasta oídos de los integrantes del equipo, así que Radamel Falcao demostró por qué es una de las personas más amadas de nuestro país, lo llamó, oró por él y hasta le prometió dedicarle un gol.

Sin embargo, Alberto Gamero no se quería quedar atrás, así que también le dedicó algunas palabras.

Gamero no se le quedó atrás a Falcao y también tuvo lindo detalle con el hincha que solicitó eutanasia

Javier Acosta, el hombre de 36 años, que optó por la eutanasia como medida desesperada ante la infección de un hongo que ingresó a su cuerpo y en pocos días no le permitiría ni siquiera hablar, se despidió de sus seres queridos sin olvidarse de su amado Millonarios:

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de millonarios a ver si ganan”.

Este conmovedor y doloroso video llegó hasta Alberto Gamero, quien se tomó el tiempo de tener un lindo detalle con él y dedicarle unas palabras en las que le expresó su total apoyo:

“Ten mucha fuerza, mucha valentía, Dios sabe cuándo hace sus cosas. Hermano, lo que usted decida está bien y lo vamos a aceptar. Que mi Dios me lo bendiga, un abrazo”.