“Los subnormales se volvieron a apoderar del club”: Vélez estalló ante el ‘reversazo’ de Atlético Nacional

Efraín Juárez fue oficializado como director técnico de Atlético Nacional, pero parece que hubo un cambio de planes de último momento, por culpa de la cantidad de críticas por cuenta de la hinchada, relacionadas con su cuerpo técnico, específicamente con Juan José Correa, anterior director técnico de las categorías inferiores de Millonarios.

Ante esto, Carlos Antonio Vélez no pudo aguantarse y trató a los hinchas del ‘Verdolaga’ de lo peor.

“Los subnormales se volvieron a apoderar”: Carlos Antonio Vélez sobre Atlético Nacional, ¿Por qué?

El periodista de Win Sports no fue ajeno a la decisión del club, seguramente buscando complacer a los hinchas, de no contratar a Juan José Correa, sino darle la oportunidad a un hombre de la casa, que al parecer, será el exfutbolista Alejandro Bernal.

A Vélez no le molestó tanto la llegada del otrora jugador, sino que el club tomara una decisión teniendo en cuenta la molestia de los hinchas con la llegada de Juan José Correa por su pasado en Millonarios, así que se desahogó a través de sus redes sociales con un mensaje contundente:

“¿Qué tal a lo que hemos llegado? ¿Qué nadie de Millonarios puede ir a Atlético Nacional? ¿Sin llegar bajan a JJ Correa, estudiado, preparado y joven del nuevo CT liderado por Juárez, que por que trabajo en la sub 20 azul… y a quién le ganaron los de cloaca? Los subnormales se volvieron a apoderar del club parece. Acaso Higuita , Maturana, Lillo, Osorio y hoy Roman no fueron azules en algún momento? Y que tal Alfredo Di Stefano, Bern Schuster, Luis Figo y Michael Laudrup no jugaron en los dos grandes de España y más de 100 jugadores actuaron en los dos grandes de Argentina, Boca y River.. en definitiva estamos llenos de tarados y sin cura posible!”, escribió Carlos Antonio Vélez.