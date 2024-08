La cantidad de críticas que se han desatado ante la salida de Pablo Repetto y la llegada de Efraín Juárez al cuerpo técnico de Atlético Nacional es impresionante. Sin embargo, la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez, reveló que hubo un ‘reversazo’ respecto a la decisión que parecía tomada de cara al proyecto deportivo.

Hubo un cambio de planes de último momento en el cuerpo técnico de Atlético Nacional

El mensaje de la reconocida periodista en su cuenta de ‘X’ estuvo relacionado con la indignación de la hinchada respecto a que Juan José Correa, con pasado en Millonarios, llegara a asumir un rol de asistente técnico en el conjunto ‘Verdolaga’.

Según reportó la periodista, quien se quedará con el cargo será un ‘viejo conocido’ de la institución, y a falta de confirmación oficial, sería Alejandro Bernal.

“Juan José Correa no será AT de Atlético Nacional al proyecto se unirá un ex verdolaga, hombre de la casa”.

Efraín Juárez fue ratificado como director técnico de Atlético Nacional.

A través de sus redes sociales, el conjunto ‘Verdolaga’ presentó a su nuevo entrenador, el mexicano Efraín Juárez, quien no ocultó ni una pizca de su emoción por llegar a la institución, donde sabe que tendrá gran responsabilidad:

“Muy agradecido con la institución por confiar en mí y en el cuerpo técnico. Estoy con una emoción bastante grande de poder venir y sumarme a este proyecto tan grande que es Atlético Nacional, entiendo las expectativas y lo que significa venir al club más importante de Colombia, con la grandeza por lo que ha hecho del continente y es una responsabilidad con mucho trabajo con los hinchas, así que trataremos de cumplir los objetivos”

Además, Juárez dejó claro que está de acuerdo con las ideas de la institución respecto al proyecto deportivo del equipo:

“Fueron charlas importantes, amenas, a mi parecer coincidimos en muchos puntos de cómo entendemos el fútbol y lo que representa un equipo grande como Atlético Nacional”.