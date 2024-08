“Habla y habla sin la verdad”, Liana Salazar le echó más leña a la Sierra

El cruce de mensajes entre la futbolista Liana Salazar y el periodista Felipe Sierra tuvo un nuevo capitulo en el que la jugadora salió a dejar en claro que está cansada que se diga “tanta estupidez” basada en simples rumores.

Toda la situación se generó por la manera que el comunicador anunció la salida de dos deportistas de Millonarios de las que dijo renunciaron: “Diana Celis (31) y Liana Salazar (31) renunciaron a #Millonarios. El futuro de las colombianas estará en el exterior 🔵🇨🇴 👀 Tienen una oferta llamativa desde un país árabe”.

Ante esta situación, la propia jugadora compartió un pantallazo y comentó: “Estos son nuestros periodistas... @psierrar que ni se informan y salen hablar cosas que nos son y de una te aclaro...no se renunció, se tenía contrato y se pagó la cláusula así que infórmate bien”.

En respuesta a eso, el experiodista de Win Sports le respondió: “Para la futbolista ignorante: Una cláusula de rescisión es una indemnización prefijada que se incluye en el contrato de un futbolista, la cual deberá ser abonada al club en caso de que quiera romper el vínculo de manera unilateral (renunciar)”.

Liana Salazar desmiente versión de Felipe Sierra

Tras esta situación, apareció un video de la futbolista en la que explicó lo sucedido e incluso comenzó señalando que “hay periodistas acá en Colombia que solo quieren destruir”.

Para contextualizar su situación, señaló: “De una vez les voy contando para que estén enterados. Yo tenía contrato con Millonarios. A uno de futbolista, cuando lo quiere otro club, tienen que pagar para que uno pueda salir. No es que uno renuncia y dice chao y se va”.

“No renuncié a Millonarios. Se pagó la cláusula. Muchos interpretan cosas que no son porque así fue también cuando salí de Santa Fe. La gente solo habla y habla y no sabe la verdad de absolutamente nada de lo que pasó cuando yo salí de Santa Fe y eso nadie lo va a saber porque no me interesa que lo sepan”, aclaró.

“Entonces, para los periodistas y la gente en general, primero infórmense que las cosas que les dicen sean verídicas. No crean que porque escuchan un rumor es verdad”, agregó Salazar.

Y reiteró: “Para los periodistas, infórmense, antes de salir a decir que uno renuncia porque el que queda mal es uno cuando no es verdad. Yo no renuncié a Millonarios, se pagó la cláusula. No es que uno hace lo que se le da la gana”.

“Ya dejen de hablar tanta güevonada que empieza a cansar tanta estupidez”, finalizó.

De esta manera, Liana Salazar dejó claro que ya le cansó la situación en la que incluso fue llamada ignorante por parte del periodista Felipe Sierra y le pidió a todos que se informen mejor para que no crean en cualquier rumor.