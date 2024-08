“Monte una peluquería”, Dudamel se enojó con periodista al que tildó de chismoso

Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga, no ocultó su disgustó con un periodista ante una pregunta que no le gustó y lo trató de chismoso, al punto de sugerirle que monte una peluquería.

PUBLICIDAD

La inesperada situación se dio luego de la clasificación del cuadro Leopardo a los octavos de final de la Copa Betplay Dimayor, tras vences 3-1 a Independiente Santa Fe.

Fue en la rueda de prensa posterior al compromiso que le preguntaron al entrenador venezolano por la ausencia de Carlos Henao y si tenía alguna molestia, situación que no le gustó al timonel.

Vea acá: Luto en el periodismo deportivo colombiano por la muerte de reconocido comunicador

Dudamel mandó a poner peluquería a un periodista

“¿Qué tiene Carlos Henao porque se habla que tiene un problema con usted?”, le indagó el periodista al entrenador.

De inmediato, Dudamel dejó ver su cara de disgusto y le manifestó: “Te puedes acercar un poquito y conversamos. ¿Pudiese decirme por qué la pregunta sobre Carlos Henao?”.

Luego, cuando el periodista intento dar el contexto, el DT lo cortó diciendo: “Perdóneme, pero yo te escuché cuando me preguntaste, permíteme formular mi pregunta. ¿Romaña jugó mal?, ¿Cuesta jugó mal?, ¿Santiago jugó mal?, ¿Mena jugó mal?”, señaló.

PUBLICIDAD

Vea acá: Pipe Sierra ahora se ‘agarró’ con una futbolista a la que trató de ignorante por desmentirlo

Y agregó: “Entonces el jugador que no está entre el equipo inicialista o que no está convocado entonces tengo que tener problemas con Henao, con Cristian Zapata, con Juan Camilo, tengo que tener problemas con todos. Perdóname que no he terminado (ante un intento de intervención del periodista)”.

“A mí me gustan las noticias y me gusta hablar de fútbol. Lo que no me gustan son los chismes. Henao no está por una decisión técnica porque aposté más por los otros. Sencillamente por eso”, sentenció.

Añadiendo que “el jugador no está lesionado, está habilitado y fue una decisión técnica. Me gusta hablar de fútbol, no me gustan los chismes. Si le gustan los chismes, monte una peluquería”.

Inesperadas palabras de Rafael Dudamel que hacen eco en varios medios al recomendarle al periodista que monte una peluquería si le gustan los chismes.