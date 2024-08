Adrián Ramos se ausentará con América por compromiso relacionado con su anterior equipo: “Acepté el año pasado”

Los cambios en el calendario que ha traído el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en nuestro país ha representado largas pausas de los equipos entre fecha y fecha, al punto que muchos seguidores del fútbol colombiano han manifestado no saber en qué jornada va el torneo, pues unos equipos ya han jugado más de cinco partidos, mientras que otros apenas llegan a tres.

América de Cali es uno de los clubes que se ha visto afectado, pero el domingo 8 de septiembre tiene agendado su partido frente a Jaguares de Córdoba, pero sin Adrián Ramos porque él tiene otro compromiso con dos excompañeros del Borussia Dortmund.

Adrián Ramos no estará en partido del América por un compromiso relacionado con Borussia Dortmund

El capitán del conjunto ‘Escarlata’ habló sobre el presente del equipo durante la Liga BetPlay 2024-2, donde han disputado cinco partidos y se mantienen en la octava casilla con apenas diez puntos. Personalmente, el rendimiento de Adrián ha sido importante, pues lleva dos goles que no solamente marcaron su llegada a la cifra de cien anotaciones con el América, sino que también le dio tres puntos valiosos frente a Bucaramanga.

No obstante, Ramos ‘puso la cara’ y confesó que no podrá estar en el juego contra Jaguares porque viajará a Europa debido a un compromiso con dos excompañeros que se retirarán del fútbol, así que regresará a la semana siguiente, pero dejó claro que su compromiso con el ‘Escarlata’ es lo más importante:

“En el primer partido contra Jaguares no estaré por un compromiso que acepté el año pasado, la despedida de dos compañeros con los que estuve en Borussia Dortmund, eso no quiere decir que no esté comprometido con la institución porque de pronto van a salir muchos comentarios y espero que entiendan la situación, mi compromiso con América es al 100%. Me voy 5 días, viajo la próxima semana y regreso el domingo”.