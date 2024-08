La pasión del fútbol muchas veces puede ser inexplicable y también puede superar barreras. Así lo demostró Javier Acosta, un joven que pidió la eutanasia por cuenta de unas enfermedades que han afectado su calidad de vida.

El joven aficionado de Millonarios hizo un ‘live’ en Facebook compartió sus últimas palabras y se despidió sin olvidarse de su familia ni de su equipo de fútbol, pidiendo, también, que a él no lo olviden.

“Estaré alentando desde lo más alto”: Desgarradora historia de hincha de Millonarios que pidió la eutanasia

Javier no ocultó las razones que lo llevaron a tomar esa difícil decisión que no le permitirá ver crecer a su pequeña hija, pero ha intentado múltiples opciones para recuperarse, pero ninguna ha surtido efecto, sino que por el contrario, cada vez se agravaría más:

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, confesó con la voz entrecortada Acosta.

Finalmente, Javier se despidió dejándole un conmovedor mensaje a su familia, pidiendo que los acompañen en este momento tan difícil, pero no se olvidó de su equipo de fútbol:

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de millonarios a ver si ganan”.