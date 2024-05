Pedro Sarmiento sigue en delicado estado de salud y Once Caldas ‘se puso la diez’ para ayudarlo

Pedro Sarmiento sigue en delicado estado de salud y el Once Caldas pidió ayuda para él. La última experiencia de Sarmiento como entrenador fue en el ‘Blanco Blanco’. Por eso, ahora que no la está pasando bien, el Once ha estado pendiente de él. De hecho, su último comunicado al respecto fue algo desalentador.

PUBLICIDAD

Este 30 de mayo de 2024, el Once Caldas utilizó sus redes sociales para pedir una importante ayuda para Pedro Sarmiento. Con un corto mensaje, el equipo caldense reveló que el profe Sarmiento necesita sangre A+, por lo que están buscando donantes. El Once contó los detalles necesarios para quienes deseen ayudar al entrenador.

“El profesor Pedro Sarmiento necesita donantes de sangre A+. Quienes se encuentren en Medellín y puedan donar, deben acercarse al banco de sangre del Hospital Pablo Tobón Uribe”

¿Qué se sabe sobre la salud de Pedro Sarmiento?

El periodista Mauricio González Arteaga ha informado sobre la situación de pedro Sarmiento desde el pasado 27 de mayo de 2024. Según Arteaga, Sarmiento fue hospitalizado desde ese mismo día.

“Nuestras oraciones por la salud de Pedro Sarmiento, técnico de fútbol profesional y un Ser Humano de gran calidad. El profe Sarmiento está hospitalizado desde la mañana de este lunes. Su última presencia en el fútbol profesional fue como técnico del once Caldas”, Mauricio González Arteaga

Dos días, después, el 29 de mayo, Arteaga informó sobre la hospitalización de Pedro Sarmiento en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Lastimosamente, el diagnóstico del DT no ha sido revelado, por lo que su padecimiento es una incógnita.

“El profesor Pedro Sarmiento ayer en la tarde/noche fue traído al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín desde Llanogrande, donde pasó buena noche. Está aislado, pero se espera que los medicamentos sigan haciendo efecto positivo. Ánimo Pedro”, Mauricio González Arteaga

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<