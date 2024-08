“Qué oso”, Wilmar Roldán vivió inaudita situación en el estadio de Bucaramanga

Wilmar Roldán fue el árbitro principal del partido entre Atlético Bucaramanga y América el pasado domingo y al juez le pasó una escena propia de un ‘usted no sabe quién soy yo’ en la previa al compromiso.

Del duelo que ganó el cuadro Escarlata 2-1, sobre la hora, quedaron varias situaciones para el análisis, pero una que poco eco tuvo fue la que le pasó al silbato antioqueño.

Resulta que al hombre encargado de impartir justicia no lo conocían en el estadio y no lo querían dejar entrar al Américo Montanini.

A Wilmar Roldán no lo querían dejar entrar al estadio

Efectivamente, al mismo árbitro designado para pitar el compromiso le negaron el acceso al escenario deportivo porque la persona encargada de los accesos no lo conocía y él tampoco aparecía en el listado de cortesías.

Así lo dio a conocer el periodista Javier Mantila en la ciudad de Bucaramanga y esta información ha dejado comentarios de todo tipo.

“Ayer sucedió una de “No te lo puedo creer” 🫢 en la antesala del juego Bucaramanga vs América. Al arbitro Wilmar Roldan No lo dejaban ingresar al Estadio, Los de logística ❌ No lo conocían, Ni mucho menos sabían que era el arbitro. “usted no esta en la lista” Que Oso …😲”, señaló el comunicador.

Al final, no se sabe a quién tuvo que acudir Wilmar Roldán, pero lo cierto es que pudo entrar al estadio porque cumplió con su tarea de pitar el partido entre Bucaramanga y América, pese a que en la logística no tuvieran idea de quién se trataba o quizá, era que lo tenían claro y por eso no lo querían dejar pasar.