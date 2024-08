“La Copa América no sirvió”, Carlos Antonio Vélez fue certero con los jugadores de la Selección

Carlos Antonio Vélez fue claro y dejó por sentado que realmente la Copa América no le terminó sirviendo mucho a los jugadores de la Selección Colombia, en la medida que sí funcionó para otros combinados.

Claro que esto lo dijo puntualmente en materia de trampolín para la transferencia de jugadores en donde realmente no hubo efectos positivos para los nuestros.

En su programa matutino, el analista tocó los rumores del mercado que ahora ponen a James Rodríguez cerca de River Plate de Argentina, luego de haber sonado para regresar a Europa y no es el único de los nuestros por los que se hizo mucho ruido, pero al final pocos movimientos.

La Copa América no les sirvió a los jugadores de Colombia

En medio de su sección, Palabras Mayores, el periodista analizó lo que ha venido pasando con los nuestros y el poco efecto de la competencia para quienes estuvieron allí.

“James quiere jugar en Europa, pero no hay sitio. Muchos creían que la Copa América era la vitrina. Que íbamos a transferir a Richard Ríos, a Jhon Arias, a James y no se han transferido. A otros les sirvió la Copa América, pero a Colombia no. A Colombia le sirvió como equipo, pero de impulso para contratar, no”, señaló.

Eso sí, hubo movimientos para otros jugadores de nuestro país: “Contratado Daniel Mosquera que no jugó Copa América y Juan David Cabal, que tampoco estuvo en Selección, pero, en serio que la Copa América no sirvió para las transferencias de los jugadores colombianos”.

Volviendo “en el caso de James es muy simple: jugador costoso, con 33 años y un perfil lesional alto. Además, por muy bien que le va en Selección, los técnicos analizan y son 11 DT los que lo han mandado al banco porque en clubes no se comporta igual que en Selección”.

Sentencia clara y real de Carlos Antonio Vélez que expuso que la Copa América no le terminó sirviendo a los jugadores de la Selección Colombia de cara a opciones en el mercado de fichajes.