Hinchas de Santa Fe están preocupadísimos porque un referente no podría volver a jugar en lo que resta del año

El objetivo principal de Independiente Santa Fe es repetir y mejorar la actuación que tuvieron en el primer semestre de este año cuando alcanzaron el subcampeonato detrás de Atlético Bucaramanga. Sin embargo, a un día del partido frente a Deportivo Cali llegaron muy malas noticias que desató la angustia de los hinchas.

Referente de Santa Fe no podría volver a jugar en lo que resta del año

Agustín Rodríguez Agustín Rodríguez y Daniel Torres, imagen tomada de la cuenta de X: @SantaFe

El equipo publicó un comunicado en horas de la noche de este lunes 19 de agosto donde sorprendieron con los futbolistas que no están disponibles para el director técnico, Pablo Peirano, por lesión; ellos son Dairon Mosquera y Agustín Rodríguez.

El lateral izquierdo presentó una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho, entonces se estima que su tiempo de baja no será muy largo, aunque dependerá de la evolución. Sin embargo, el caso del uruguayo parece ser mucho más serio, pues sufrió una fractura de la clavícula derecha.

Pese a que en el comunicado no informan cuánto tiempo estará por fuera Germán Agustín, los hinchas ya están muy preocupados porque presumen que no podría volver a jugar en lo que resta del año, y tras del hecho, no hay otro jugador con características similares para reemplazarlo.

A continuación algunos comentarios de los hinchas de Santa Fe ante la lesión de Agustín Rodríguez:

- “Qué mala suerte la de Agustín, inició bien el semestre, fractura de clavícula es para perderse gran parte del torneo”.

- “Y todavía no se sabe el tiempo que estará por fuera Agustín Rodríguez? Lo preocupante es que no tienen más centro delanteros, debieron traer un tercer delantero de área en todo este tiempo sin jugar”.

- “¿Agustín si puede jugar este año?”

- “Como así que Agustín se fracturó la clavícula”

- “Noo qué mal lo de Agustín, ojalá no demore su recuperación. Pronta recuperación a Dairon también”.