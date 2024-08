Bedoya quiso sacar a una ‘manzana podrida’ de Santa Fe, que era de los jugadores más importantes

El récord de ser el futbolista con más expulsiones en la historia del fútbol no es lo único que hace sobresalir a Gerardo Bedoya, pues fue un excelente futbolista que no solamente ganó la Copa América con la Selección Colombia, sino que dejó una buena imagen en muchos equipos donde jugó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hay uno donde se consagró definitivamente y ese fue Independiente Santa Fe, al punto que no solamente estuvo en la institución como futbolista, sino que también recibió la oportunidad de ser Director Técnico, aunque no salió de la mejor manera y ahora recién hizo una revelación que podría sorprender a más de uno respecto a la interna del equipo.

Gerardo Bedoya quería sacar a uno de los jugadores más importantes de Santa Fe y no lo dejaron

El exfutbolista habló con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio acerca de sus experiencias luego de haberse retirado del fútbol profesional, y fue entonces cuando reveló que durante su primera oportunidad a cargo del cuadro ‘Cardenal’, hubo un jugador que no solamente no le aportó, sino que perjudicó al equipo, y aunque él lo quiso sacar, hubo varios factores que lo impidieron.

Bedoya no nombró al futbolista, pero dejó claro que era uno de los ‘pesos pesados’ de Santa Fe:

“En la primera etapa, eso me quebró el grupo, un jugador que no voy a decir el nombre por respeto, cuando estábamos con Luis Manuel Seijas, Baldomero... Había un grupo que fue complejo. Era un jugador de los más importantes que podíamos tener y pues lógicamente que no tenía la disciplina suficiente. En algún momento dije que no iba a contar con él y no pudieron sacarlo del equipo. Ahí hubo mucho inconveniente con los demás jugadores, no lo respaldaron, pero fue por contrato. Lo que yo dije y manifesté era que había que sacarlo de la institución, pues no debería estar ahí, pero el señor presidente no pudo hacerlo, le dio de pronto ese temor de hacerlo y fue complejo para todos”.