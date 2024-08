Dicen que el fútbol, así como la vida, da revanchas y tal es el caso de Jorge Luis Pinto, quien pasó de ser rechazado por el Deportivo Cali a ser amado por la afición de Unión Magdalena, al punto que hasta le entregaron las llaves de Santa Marta.

Él es consciente del buen rendimiento que tiene su equipo en la presente edición del Torneo BetPlay 2024-2, así que se negó a responderle a un periodista que no estaba presente en la rueda de prensa.

Jorge Luis Pinto no quiso responder pregunta de un periodista por ver el partido por televisión

El entrenador santandereano, conocido por su carácter fuerte, asistió a la conferencia de prensa luego de la victoria del Unión Magdalena 2-1 sobre Deportes Quindío, (donde se presentó el insólito hecho que un futbolista le propinó un cabezazo al árbitro de línea por no estar de acuerdo con su decisión).

Pinto demostró estar muy orgulloso del funcionamiento de sus jugadores durante el compromiso y no se puso con rodeos ante la pregunta de un periodista, que al parecer, le criticaba alguna acción del juego, así que Jorge Luis dejó claro que no va a responderle pregunta a alguien que no haya asistido al estadio:

“¿Lo que preguntan así es por redes? O sea que él feliz viendo el partido por televisión y me manda esa pregunta. Yo le puedo a usted demostrar 50 comportamientos tácticos que en el televisor no se ve, entonces facilísimo, sentado en el televisor y después dice que detractores y a qué jugamos, no sabía que eso era bueno. Hay que decirles que vengan a los partidos. Dale, muchas gracias muchachos”.