Jugador del fútbol colombiano le dio un cabezazo al árbitro, pero salió bien librado

Uno de los aspectos que más suele generar controversia en el fútbol colombiano es el nivel del arbitraje, tanto en la primera como en la segunda división, pues constantemente se presentan acciones que dan mucho de qué hablar.

En esta ocasión sucedió en la ‘B’, específicamente en el partido Deportes Quindío vs Unión Magdalena, cuando un futbolista le dio un cabezazo al juez de línea y su castigo fue más que suave.

Jugador del FPC le dio un cabezazo al juez de línea y no pudo recibir una sanción más suave

Resulta que el Estadio Centenario de Armenia recibió el encuentro entre los dos históricos equipos, válido por la quinta fecha del ‘todos contra todos’ del Torneo BetPlay, cuando se levantó la polémica por el accionar de un futbolista del Deportes Quindío.

Ariel Roa ‘estalló' contra una decisión del juez de línea de anular un gol que marcó el equipo local sobre la hora de partido, entonces se fue a reclamarle con gran vehemencia, al punto que hasta lo encaró y le dio un cabezazo, Por supuesto, el central del compromiso no se quedó de brazos cruzados, pero su sanción no fue pertinente, pues aunque el jugador salió del encuentro, fue por doble tarjeta amarilla, más no la cartulina roja:

“¡VERGUENZA! En la categoría B además de pitar mal, los árbitros no se hacen respetar y tampoco hacen respetar a sus auxiliares. Vean esto, el jugador ROA del Quindio va hasta donde el asistente y le pega un cabezazo y el árbitro Cubillos lo expulsa por doble amarilla ¡Terrible!”, escribió el analista arbitral, José Borda, en sus redes sociales: