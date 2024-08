Wilder Medina reveló algunas de las metas que le faltaron por cumplir cuando era futbolista

Wilder Medina fue uno de los grandes goleadores del Fútbol Profesional Colombiano en el tiempo reciente. Si bien su carrera se vio manchada por varios incidentes extra deportivos y algunos actos de indisciplina, se supo ganar el cariño de de la fanaticada de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, donde pudo mostrar su mejor nivel.

Durante su etapa en el equipo ‘cardenal’, el antioqueño registró un total de 31 goles y 7 asistencias, saliendo goleador de la liga en el torneo de apertura del 2012, además, quedando campeón del mismo, y posteriormente de la Superliga disputada ante Millonarios.

¿Cuáles fueron los objetivos que le faltaron por cumplir a Wilder Medina?

Hace algunas semanas el ex futbolista concedió una entrevista en el reconocido programa de ‘Los Impresentables’, donde habló de muchos de los sucesos importantes que marcaron su carrera. Entre ellos, reavivó la polémica que causaron unas declaraciones donde afirmaba que le hubiera encantado jugar en Millonarios, por lo que los hinchas santafereños no lo perdonaron.

Ante esto, Wilder reveló que en su carrera le hubiera gustado llegar a jugar en Nacional y en Millonarios por pedido de sus padres, quienes eran aficionados de estos equipos: “yo tenía dos equipos donde siempre quise jugar y era por mis padres, uno era Atlético Nacional por mi mamá, y estuve cerca, pero Nacional quería préstamo con opción de compra y yo buscaba organizar mi vida. Y el otro, que por ahí lo dije una vez y los hinchas de Santa Fe se pusieron muy bravos, era Millonarios, porque mi padre, que en paz descanse, era hincha de Millonarios, y en algún momento el me dijo que le hubiera gustado verme con esa camiseta, quería cumplirle el sueño a ellos pero nunca se dio.”

Además, dejó saber que su padre influyó bastante en su estilo de juego debido a la afición por el ‘albiazul’: “cuando me veía jugar, el sabia que yo tenia mucho talento, cuando veía a Willington Ortiz, la ‘Gambeta’ Estrada, Arnoldo Iguarán, me comparaba mucho con ellos, que yo era muy rápido, me decía ‘usted tiene que ser potente, quiero que sea como ellos”.