“Yo amaba esa institución”: Gerardo Bedoya se quejó de la ingratitud de Millonarios pese a los lindos recuerdos

Gerardo Bedoya fue un destacado futbolista colombiano, quien además de ser parte de la Selección campeona de la Copa América 2001, pasó por varios equipos de nuestro país, incluyendo Deportivo Pereira, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios o Santa Fe, entre otros. Sin embargo, años después de su retiro ‘abrió su corazón’ para quejarse de la ingratitud de los hinchas del ‘Embajador’.

El exfutbolista habló con el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports en la mañana de este miércoles 5 de junio y por supuesto le preguntaron por la final del fútbol colombiano, aunque no se metió ‘en camisa de once varas’ en su análisis:

“La presión la tiene más Santa Fe que Bucaramanga, pero tienen un técnico como Rafael Dudamel que ha sido campeón. Esto es una final y todos los equipos van templados, con nervios”.

Gerardo Bedoya se quejó de la ingratitud de Millonarios: “Yo amaba esa institución”:

Bedoya se unió a Millonarios en 2006 proveniente de Atlético Nacional, uno de los mayores rivales del cuadro bogotano, hecho por el cual fue resistido por la hinchada

“No fue fácil ni rápido, lo único que a uno también le duele un poco es que hay muy lindos recuerdos de Millonarios y de cierta manera no hay tanta gratitud de parte de ellos, pero yo amaba y he amado esa institución. Me ayudó a conocer lo que era el fútbol en Bogotá, es más, me quedé casi 12 años en Bogotá, pero no es fácil”.

Gerardo explicó que su pasado en Atlético Nacional y luego su paso por Santa Fe terminaron de dañar la relación con los hinchas del ‘Albiazul’:

“Primero cuando yo llego a Millonarios desde Atlético Nacional fue muy difícil, ocho meses muy difíciles en Bogotá y luego de Millonarios a Santa Fe también fueron meses duros, pero trata uno de ser profesional, entregarse, luchar por el equipo y que sea lo que Dios quiera”.