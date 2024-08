Cuatro medallas olímpicas no fueron suficientes Gobierno le quitará el 69% del presupuesto a MinDeportes.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 terminaron con un saldo de cuatro medallas olímpicas para Colombia, tres de plata, dos obtenidas en pesas y una en gimnasia, y una de bronce, obtenida en lucha. De igual forma, la mayoría de los 89 deportistas y entrenadores que representaron a Colombia en los Juegos Olímpicos se quejaron por la falta de apoyo por parte del Gobierno Nacional, es más, varios pidieron que el apoyo sea constante y no solamente un año antes de las Olimpiadas. Sumado a esto, desde el ejecutivo se realizó un anuncio que no cayó nada bien en los deportistas, ni en la sociedad en general.

La ministra del Deporte, Luz Cristina López, desde París anunció que se realizaría un importante recorte frente al presupuesto de la entidad a partir del 2025. “Lo que tenemos decantando con el Gobierno Nacional es una cuota presupuestal de $460 mil millones, de ese presupuesto $400 mil millones son de inversión. Eso es la tercera parte de los recursos para inversión que hemos tenido para el 2024″, aseguró la funcionaria. Esta noticia cayó como un baldado de agua fría en varios sectores del país, tanto así que personalidades del deporte y de la política se pronunciaron al respecto.

El Gobierno reducirá el 69% del presupuesto del Ministerio del Deporte

La múltiple medallista olímpica, Caterine Ibargüen, quien también fue candidata al Senado de la República por el partido de la U, aseguró que, “tenemos que trabajar desde ya para que más adelante podamos conseguir más medallas, no podemos seguir trabajando solo con el talento humano. Recortar el presupuesto no es la mejor solución”. Además, durante los Juegos Olímpicos, Ibargüen fue crítica con las personas que señalaban a los deportistas colombianos por no lograr obtener las medallas esperadas.

Por su parte, el senador del Centro Democrático y excandidato a la Alcaldía de Bogotá se pronunció al respecto: “cómo es posible que el presupuesto para el deporte se reduce en un 69 %. Petro celebra el triunfo de la selección en la Copa América, celebra la participación en los Olímpicos, pero está bajando el 69 % al deporte colombiano”. Finalmente, se pudo conocer que el recorte será de exactamente 900 mil millones de pesos.