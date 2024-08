Las autoridades reportaron el hallazgo de una persona sin vida en inmediaciones del Parque Nacional

La Policía Metropolitana de Bogotá informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de sexo masculino en inmediaciones del Parque Nacional en las horas de la mañana de este 10 de agosto. Según informaron, el cuerpo estaba en la zona boscosa del parque, entre la avenida Circunvalar y el Río Arzobispo. El hallazgo se dio gracias al aviso de los vecinos y deportistas que se dieron cuenta de la presencia del cuerpo y realizaron el aviso a las autoridades.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo con el fin de identificar a la víctima y las causas de su muerte. “Una vez la patrulla es avisada, se coordina con el CTI para realizar los actos urgentes. De igual forma, otro dispositivo de uniformados de inteligencia e investigación criminal realizan las verificaciones para esclarecer este hecho”, explicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades fueron enfáticas en asegurar que, aunque en el Parque Nacional de Bogotá se encuentran integrantes de la comunidad indígena Emberá, descartaron que se trate de un integrante de esa comunidad.

¿Cuánto dinero ha invertido el Distrito para atender a la comunidad Emberá en el Parque Nacional?

Este año se han invertido más de 5 mil millones de pesos en la atención de la comunidad, pero el Distrito asegura que es necesario que el Gobierno Nacional adelante el proceso de retorno, ya que, en principio, hay 248 situaciones de riesgo que afectan principalmente a los niños que permanecen en estos asentamientos. “El Parque Nacional no es un resguardo indígena, no es un territorio colectivo por lo tanto no aplica la jurisdicción indígena, por lo que aquí aplica la jurisdicción ordinaria”, aseguró Isabelita Mercado, consejera de paz.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, aseguró que por lo menos 24 niños indígenas Emberá, de diferentes asentamientos que hay en la ciudad, han muerto a causa de diferentes enfermedades. Informó que hay liderazgos negativos por parte de la comunidad que no permiten la atención en salud de mujeres embarazadas y menores de edad.