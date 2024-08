Revelan video de Ramón Jesurún siendo esposado y luego detenido por la policía de Miami

Un nuevo video sobre la detención de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la Conmebol, junto a su hijo, Ramón Jamil Jesurún, ha salido a la luz y muestra el momento en el que lo esposan y también cuando ya está bajo detención.

En medio de los incidentes que se vivieron en el Hard Rock Stadium de Miami en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, en el pasado mes de julio, ambos hombres fueron detenidos por un hecho en el que terminó agredida una guardia de seguridad.

Al dirigente se le presentó el cargo de agresión corporal en contra de un oficial “Battery on specified official/ employee”, tal como indica en la reseña judicial que realizaron las autoridades de Estados Unidos.

Video de Ramón Jesurún siendo esposado y en detención en USA

Ahora, los medios de comunicación de Miami han divulgado videos de las cámaras corporales de los agentes de policía en los que se observa el momento en el que es esposado en medio del incidente.

En la misma publicación se observa más adelante a Ramón Jesurún junto a su hijo cuando ya están detenidos y esposados en una especie de cuarto en el que están rodeados de policías.

De caso, se sabe que continúa el proceso en contra del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y que la jueza Mindy S. Glazaer determinó que el procesado puede defenderse en libertad bajo el compromiso de comparecer cuando así lo requieran los tribunales de la Florida.