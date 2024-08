Flor Denis Ruiz sembró su talento a la final olímpica de lanzamiento de jabalina

Debutando en sus terceros Juegos Olímpicos con una distancia de 64.40 metros, alcanzando la marca estándar de clasificación, la colombiana Flor Denis Ruiz obtuvo su cupo a la final del lanzamiento de jabalina, durante la madrugada en nuestro país de este miércoles 7 de agosto en el Estadio de Francia.

En la ronda de clasificación, nuestra abanderada en la ceremonia de apertura realizó un único lanzamiento de 64.40 m. que le permitió superar la marca estándar de clasificación (62.00). De esta forma, Flor Denis consiguió su cupo directo a la final y ocupó el tercer lugar tanto en su grupo (B) como en la general.

“Toda la gloria y al honra para Dios, la verdad cumplimos y les agradezco a todos los colombianos por el apoyo que siento, porque uno se anima más y se compromete más. Aquí no ha terminado nada, esperemos al día 10 porque la verdad sueño con esa dorada y yo sé que la vamos a lograr”, expresó Flor Denis luego de su primera participación en París 2024.

Por su parte, María Lucelly Murillo registró en su primer lanzamiento una distancia de 60.38 metros, seguida por otra marca de 56.28 m. y finalizó con un intento no válido. Por tal motivo, su marca más alta (siendo también la mejor de la temporada) la ubicó en la quinta posición del grupo A y en la 16 de la general. Al no alcanzar la marca estándar de clasificación y no finalizar entre de las 12 primeras, la colombiana terminó su participación en París 2024.

Además de Flor Denis, otras siete atletas también consiguieron la marca estándar de clasificación, destacando que la polaca Maria Andrejczyk y la croata Sara Kolak registraron 65.52 y 64.57 metros, junto con el primer y segundo lugar de la ronda de clasificación, respectivamente.

La gran final del lanzamiento de jabalina se realizará el próximo sábado 10 de agosto, a partir de las 12:30 del mediodía en nuestro país, donde Flor Denis Ruiz, con el dorsal 1695, tiene el sexto lugar en el orden de salida para disputar dicha instancia en el Estadio de Francia.