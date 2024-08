“De segunda clase”, Carlos Antonio Vélez lanzó dura sentencia contra James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez aterrizó a todos los que esperan ver a James Rodríguez de regreso a la élite del fútbol europeo con un equipo de primer nivel, sentenciando que ya no está para eso.

El analista aprovechó el desprecio que el director deportivo de Lazio, Angelo Mariano Fabiani, le hizo al colombiano que había sonado para ese equipo.

El dirigente italiano señaló que “nunca ficharía a James Rodríguez, imposible. Los rumores son falsos. Tiene 33 años y nunca jugó más de 12/13 partidos en los últimos años… le fue bien en la Copa América, pero ni siquiera estamos interesados en fichar a James”.

Carlos Antonio dice que James está para equipos de segundo nivel

Haciendo eco de esa declaración en Italia, el analista señaló que “lo tenemos que aterrizar. Él quiere jugar en Europa y está en todo su derecho porque no es lo mismo jugar allá que en América. Lo entiendo y creo que él todavía puede jugar en Europa, pero no en equipos top. En eso tenemos que estar claros. Muy difícil”

“Puede jugar en Rayo Vallecano, en Celta de Vigo, en ese tipo de equipo, en Italia en algún Sassuolo, pero no en Lazio (…). Entendiendo que tiene que ser un equipo de segunda clase”, añadió.

“Ojalá tenga suerte, pero no deja de ser un golpe fuerte para el ego que salgan ese tipo de informaciones”, finalizó sobre lo dicho por Fabiani.

Pese a la buena presentación de James Rodríguez en la Copa América y tras confirmarse que no continuará en Sao Paulo de Brasil, todavía no se define su futuro y Carlos Antonio Vélez deja claro que ya no está para jugar entre los equipos top.