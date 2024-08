“Hagan críticas constructivas”, Ingrit Valencia no calló ante quienes reprochan los atletas olímpicos

Ingrit Valencia Victoria aprovechó su más reciente victoria en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 para enviarle un mensaje al público colombiano y de paso le hizo un llamado a muchos que se dedican a lanzar críticas destructivas a nuestros atletas.

La caucana, radicada en Ibagué, avanzó a los cuartos de final del boxeo femenino tras vencer a la australiana Monique Suraci y de paso se aseguró su diploma olímpico. En la pelea de los octavos de final, la colombiana se impuso por decisión unánime a la australiana (número 5 del mundo) con tarjetas finales de 29-28, 29-28, 30-27, 30-27 y 30-27.

Ingrit Valencia pide apoyo unánime de los colombianos

Al bajarse del ring, la boxeadora habló con los medios de comunicación y primer envió un saludo “a la gente linda de Colombia que nos está viendo. A mi madre, a mi hijo, a la gente de Ibagué y el departamento de Tolima”.

Luego vino su mensaje de reflexión: “Que nos apoyen y hagan críticas constructivas, no destructivas porque no cualquiera llega a una Olimpíada. Para nosotros ha sido muy difícil clasificar. No todo el mundo llega acá. Esperamos su apoyo que los estamos representando de la mejor manera”.

“Acá viene lo mejor de cada continente. Esto no es inventado, es porque se ha trabajado y toca salir a competir con todas las deportistas con la misma agresividad”, añadió.

Para Ingrit es su segunda victoria en estas justas, tras vencer en su debut a Yesugen Oyuntsetseg de Mongolia.

En cuartos de final, Ingrit Valencia se medirá a la ganadora entre la brasileña Caroline Barbosa De Almeida (4) y la kazaja Nazym Kyzaibay.