Macnelly Torres y Sebastián Viera fueron dos grandes futbolistas que marcaron época en el fútbol colombiano y en esta ocasión aprovecharon toda su experiencia para hablar sobre el presente de Millonarios, específicamente sobre el supuesto ultimátum de Alberto Gamero.

Lo curioso es que ambos parecen estar de acuerdo en que lo mejor sería que el ‘Albiazul’ cambie de entrenador.

Macnelly y Viera dieron a entender que están de acuerdo con que Gamero se vaya de Millonarios

Por un lado, el exfutbolista uruguayo explicó que a Millonarios no le fluyen las cosas con Alberto Gamero y parece complicado volver a encontrar el rumbo:

“El hincha de Millonarios creo que ha tenido mucha paciencia. Al principio era que no tenía equipo, ahora le trajeron los jugadores y los resultados no se dan”.

“Decían en la rueda de prensa que no estaban sufriendo el partido cuando viene el gol de Alianza y es verdad, pero pasa siempre algo cuando le hacen goles tontos que son completamente evitables, pero ya es repetitivo”.

“No es como años anteriores que el juego fluía y todas las cosas le salían, al contrario, entonces cuando pasa esto, lamentablemente hay que cambiar algo y lo más fácil es cambiar al técnico. Ahí cambia de energía, traen a gente que piensa, motiva y habla diferente, entonces las cosas pueden cambiar

“Millonarios exige continuamente resultados y más con la nómina que tienen”.

Por otra parte, el talentoso mediocampista partió del principio de ‘respetar los procesos’, pero siempre y cuando se vean resultados, caso que no parece suceder en Millonarios:

“Acá hablamos que hay que respetar los procesos, pero también se tiene que ver crecimiento”.

“De pronto los procesos no es ganar títulos porque muchas veces no se valora que se llega hasta la final, pero a lo que voy yo es que siento que el proceso Gamero se estancó y ahora está tirando pasos hacia atrás, es algo que no puede pasar”.

“Se mueve la nómina, se hace una cosa, ahora juega con dos nueve, es decir, busca alternativas, pero uno ve que no mejora el equipo, entonces ahí es cuando los dirigentes y el mismo cuerpo técnico comienzan a ver que el tema no funciona ni revive. Es cuando llegan las decisiones de salida de los técnicos y más porque es algo que viene pasando de tiempo atrás”.