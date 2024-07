La SIC le puso freno al FPC y rechazó ofrecimientos de Dimayor y la Federación de Fútbol

La Superintendencia de Industria y Comercio se puso seria y rechazó ofrecimientos de garantías presentados por la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y 29 clubes de fútbol investigados.

Los mismo llegaron en medio de la investigación que adelanta por presuntas prácticas anticompetitivas en la Liga Profesional de Fútbol Femenino.

Con un comunicado, la Superintendencia señaló que con los ofrecimientos buscaban terminar anticipadamente la investigación administrativa en la que se indaga un presunto sistema orientado a obstaculizar la promoción y el desarrollo del fútbol profesional femenino en el país desde el 2017.

“La Superintendencia encontró que estos ofrecimientos no eran suficientes para suspender y/o modificar las conductas investigada”, señaló la entidad al respecto por lo que la investigación seguirá en curso.

SIC rechaza ofrecimientos para frenar investigación por el fútbol femenino

“La Superintendencia rechazó los ofrecimientos de garantías presentados en el marco de la investigación que adelanta por presuntas prácticas anticompetitivas en la Liga Profesional de Fútbol Femenino.

La Superintendencia de Industria y Comercio rechazó los ofrecimientos de garantías presentados por la DIMAYOR, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL y 29 clubes de fútbol investigados por presuntamente desarrollar un sistema orientado a obstaculizar la promoción y el desarrollo del fútbol profesional femenino en el país desde el 2017. La finalidad de los ofrecimientos era dar por terminada anticipadamente la investigación administrativa que se adelanta en su contra. Sin embargo, la Superintendencia encontró que estos ofrecimientos no eran suficientes para suspender y/o modificar las conductas investigadas. La decisión adoptada implica que la Superintendencia continuará desarrollando la investigación administrativa con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación y determinar si se procede a la sanción o al archivo contra las personas involucradas.

Como información de contexto es importante destacar, que la Superintendencia se encuentra investigando si se habrían presentado los siguientes comportamientos: (i) la estandarización de cláusulas fundamentales en los contratos laborales para la vinculación de las jugadoras de fútbol profesional femenino (duración y derechos de imagen); (ii) el desarrollo de acuerdos sobre el valor de los salarios de las jugadoras (determinación de topes salariales y tabla de salarios); (iii) la renuencia a usar y/o recibir los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia; y (iv) la transmisión de los torneos organizados para la Liga Profesional Femenina en condiciones perjudiciales comparado con el fútbol masculino.

Al realizar un análisis de cada uno de los ofrecimientos a cargo del Despacho de la Superintendente, mediante la Resolución No. 42122 del 26 de julio de 2024, la Superintendencia rechazó los compromisos ofertados al encontrar que no eran suficientes para suspender o modificar las conductas investigadas. En particular, esta Superintendencia evidenció que los ofrecimientos (i) versaban sobre compromisos encaminados a cumplir la ley, (ii) no eran efectivos para suspender o modificar la totalidad de los comportamientos investigados, (iii) no se ajustaban a la política de promoción y protección de la competencia, y/o (iv) no eran estructurales para el mercado de la Liga Profesional Femenina.

La decisión adoptada no implica ningún prejuzgamiento de las conductas investigadas y contra esta no procede recurso”.