“Estaba enojadito”, Camila Osorio quedó ‘lela’ de la emoción ante Rafael Nadal

Camila Osorio logró su segunda victoria en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, protagonizó una graciosa escena en la que quedó petrificada al paso por su lado del tenista español Rafael Nadal.

La tenista colombiana superó en su segunda salida a la ucraniana Dayana Yastremska con parciales 7-6 (4) y 6-4 en un tiempo de una hora y 54 minutos y mientras atendía a los medios de comunicación, se dio el cruce entre los deportistas.

La cucuteña se encontraba en zona mixta y justo allí hizo aparición el astro del tenis mundial que la dejó maravillada.

Camila Osorio y su reacción al paso de Nadal

Por un instante, a nuestra representante se le olvidó el mundo e ignoró las preguntas que le hacían para ver pasar al tenista español que venía enojado tras su eliminación del cuadro de sencillos y siguió de largo.

Sin embargo, Camila no le perdió paso con su mirada y hasta ironizó con el momento, diciendo “Hasta luego amigo. Él me saludó, lo que pasa es que ustedes no estaban viendo”.

Luego preguntó si había ganado y cuando le confirmaron que perdió contra Novak Djokovic, dijo: “Estaba como enojadito. No pasa nada (risas)”.

Camila Osorio que se medirá en tercera ronda ante la ganadora entre la danesa Caroline Wozniacki y la norteamericana Danielle Collins dejó claro que también tiene su interesante sentido del humor y sobre todo dejó clara su admiración por Rafael Nadal.