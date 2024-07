El Campín, el Atanasio Girardot, el Pascual Guerrero y Techo fueron los estadios seleccionados para albergar el Mundial Femenino Sub-20 que comenzará a finales de agosto, hecho que no solo afecta a los clubes que juegan en dichas canchas, sino que también obliga a la Dimayor a modificar algunos horarios.

América de Cali hizo la tarea de buscar estadio y en la tarde de este jueves 25 de julio, jugó como local en el estadio de Palmira ante el Envigado. Sin embargo, equipos como Santa Fe ‘se pararon en la raya’ y dejaron claro que no buscarían estadio, retrasando así el calendario de la Liga BetPlay 2024-2

Estos partidos del fútbol colombiano podrían aplazarse por cuenta del Mundial Femenino

Según reportó el periodista de ESPN, Alejandro Gamboa, quien cubre a Independiente Santa Fe, el vigente subcampeón del fútbol colombiano no está dispuesto a buscar otro estadio para los próximos partidos que tendrá como local, que son frente a Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, así que la única opción sería aplazarlo.

“Sobre los partidos de local para Santa Fe DIM, Pereira y Chicó, lo más seguro es que se aplacen. Santa Fe no buscará un estadio cercano”.

De hecho, la Dimayor propuso hacer lo mismo que en Millonarios vs Atlético Nacional o en América de Cali vs Envigado, y es adelantar los partidos para días entre semana donde no haya fecha, para que cuando empiece el Mundial, esas fechas de nuestro fútbol ya se hayan jugado. No obstante, la respuesta de Alianza no fue positiva, dejando ‘en el aire’ la fecha y el lugar donde se disputará este encuentro:

“Alianza FC. Se hizo la gestión para jugarlo el 31/7; sin embargo, Alianza no cedió, lo más probable es que no se juegue el miércoles”.