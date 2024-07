Congresista pide suspensión de Ramón Jesurún por su lío judicial en Estados Unidos

El lío de Ramón Jesurún, inmerso en un proceso judicial en Estados Unidos, en el que se lo acusa de golpear a una guardia de seguridad en el marco de la final de la Copa América sigue escalando y la congresista Jennifer Pedraza pide su suspensión, así sea temporal.

La representante a la cámara envió un derecho de petición dirigido a Luz Cristina López (Ministra del Deporte) y a Luis Gilberto Murillo (Ministro de Relaciones Exteriores) para que actúen en sus funciones respecto al caso.

En el documento, Pedraza expone que “se trató de una situación ocurrida en el marco de la actividad oficial del dirigente deportivo en un evento continental en el que participó la selección Colombia de fútbol”.

A la Ministra del Deporte le pide “ejercer su función de inspección, vigilancia y control sobre el señor Ramón de Jesús Jesurún Franco, incluyendo la posibilidad de solicitar su suspensión temporal del dirigente deportivo”.

Mientras que por el lado de Murillo busca “su colaboración para que, por los medios legales y diplomáticos ordinarios, colabore con la Ministra del Deporte para el acceso a la información y pormenores de la causa penal”.

Derecho de petición de Jennifer Pedraza sobre caso de Ramón Jesurún

“Asunto: Solicitud de iniciar proceso de inspección, vigilancia y control sobre Ramón de Jesús Jesurún Franco por la existencia de investigación penal en su contra en el extranjero.

Cordial saludo, La opinión pública ha sido informada por múltiples medios de comunicación nacionales y extranjeros sobre la vinculación de Ramón de Jesús Jesurún Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol -FCF- a una causa penal en Miami, Estados Unidos, por hechos ocurridos en el marco de la final de la Copa América 2024.

Al señor Jesurún Franco se le presentó el cargo de agresión corporal en contra de un oficial “Battery on specified official/ employee”, tal como indica en la reseña judicial que realizaron las autoridades de Estados Unidos y que fue ampliamente difundida en medios de comunicación y redes sociales.

Detención Jesurún

Asimismo, se conoció el contenido de la audiencia en la que se realizó la presentación de los cargos en contra del señor Jesurún Franco. Entre otros asuntos, se sabe que la causa en su contra continúa y que la jueza Mindy S. Glazaer determinó que el procesado puede defenderse en libertad bajo el compromiso de comparecer cuando así lo requieran los tribunales de la Florida.

El artículo 39, numeral 5 del Decreto 1228 de 1995 fija los medios de inspección, vigilancia y control que están en cabeza del Ministerio del Deporte con relación a dirigentes de federaciones deportivas en Colombia. La norma citada indica que la inspección, vigilancia y control se ejercerá mediante:

“5. Solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal”.

La información públicamente conocida sobre el episodio que protagonizó el señor Jesurún Franco en la final de la Copa América en Miami, Estados Unidos, da cuenta de la existencia y vinculación formal de un proceso penal en su contra. Aunado a ello, se trató de una situación ocurrida en el marco de la actividad oficial del dirigente deportivo en un evento continental en el que participó la selección Colombia de fútbol.

Conforme a lo anterior, respetuosamente le solicito a la señora Ministra del Deporte ejercer su función de inspección, vigilancia y control sobre el señor Ramón de Jesús Jesurún Franco, incluyendo la posibilidad de solicitar su suspensión temporal del dirigente deportivo.

El fútbol es el deporte que congrega en mayor medida a la sociedad colombiana en torno a los símbolos y colores patrios, además de ser un deporte referente para la infancia y adolescencia colombiana, motivo por el cual quienes representan al país deben honrar tales dignidades y actuar con respeto a la dignidad humana y las normas.

Aunado a lo anterior, solicito al Ministro de Relaciones Exteriores su colaboración para que, por los medios legales y diplomáticos ordinarios, colabore con la Ministra del Deporte para el acceso a la información y pormenores de la causa penal en la que se encuentra incurso el señor Jesurún Franco. Lo anterior en aras de que la cartera del Deporte pueda desplegar de mejor manera sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Recibiré su respuesta en el correo electrónico jennifer.pedraza@camara.gov.co en el término indicado en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992″.

De cumplirse lo estipulado, la salida de Ramón Jesurún de la Federación Colombiana de Fútbol podría darse pronto, al menos de manera temporal.